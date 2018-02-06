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Цены на нефть теряют более 1% на фоне падения на мировых фондовых рынках


Commodities / Рынки

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник утром снижается более чем на 1% на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08%, до 66,89 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,09%, до 63,45 доллара за баррель.

Глобальные рынки переживают серьезное падение, в том числе фондовые. Американские индексы закрылись в понедельник снижением на 3,8-4,6%, европейские - на 0,8-1,5%. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) дешевеют сейчас в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%. Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.

В США игроки рынка сбрасывали акции в ожидании изменений на долговом рынке страны. В пятницу министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Инвесторы посчитали, что эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, что может привести к росту доходности гособлигаций США и увеличивает шансы на дополнительный подъем ставки ФРС в текущем году.

"Внезапно инфляция стала одним из наиболее обсуждаемых вопросов на рынках", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков J.P. Morgan.

Агентство отмечает также и сезонное влияние того, что многие НПЗ закрываются на период технического обслуживания, что снижает спрос на сырье.

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