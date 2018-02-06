Золото несколько дорожает на фоне падения на мировых рынках

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается менее чем на 1%, при этом мировые рынки переживают значительное снижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,5 доллара, или на 0,71%, до 1346 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,19%, до 16,87 доллара за унцию.

Глобальные рынки переживают значительное снижение c начала недели. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. На этом фоне на 3-5% дешевеют индексы Азии. Из-за высокой волатильности растет спрос на безопасные активы, к которым относится и золото, что в результате поддерживает стоимость металла.

При этом давление на стоимость золота оказывают переживания инвесторов относительно того, что ФРС США может более активно повышать ключевую ставку после статистики по рынку труда США. В пятницу министерство труда страны сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Инвесторы посчитали, что эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, которая учитывается регулятором при принятии решения по ставке.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.