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События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 февраля


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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUDАвстралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)-6,10% 0 (факт)
3:01 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)0,60% 0,6 (факт)
3:30 AUDАвстралия - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)1,30% -0,5% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Сальдо торгового баланса (декабрь)0,036 млрд австрал. долл -1,358 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUDАвстралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль)1,50%1,5% (факт)
10:00 EURГермания - Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)-0,40%0,60%
12:00 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
16:30 USDСША - Сальдо торгового баланса (декабрь) -50,5 млрд долл -52,1 млрд долл
16:30 CADКанада - Сальдо торгового баланса (декабрь) -2,54 млрд канад. долл -2,3 млрд канад. долл
16:50 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
18:00 USDСША - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)5,879 млн5,95 млн
18:00 CADКанада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)60,459,9
USDСША - BP - прибыль за финанс. 4кв2017 5,834 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBГазпром - День инвестора /Нью-Йорк/
 RUBММК - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBММК - телеконференция менеджмента

 

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