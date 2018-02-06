События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 февраля

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-6,10%
|0 (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|0,60%
|0,6 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,30%
|-0,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|0,036 млрд австрал. долл
|-1,358 млрд австрал. долл (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль)
|1,50%
|1,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|-0,40%
|0,60%
|12:00
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|16:30
|USD
|США - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-50,5 млрд долл
|-52,1 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-2,54 млрд канад. долл
|-2,3 млрд канад. долл
|16:50
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|18:00
|USD
|США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)
|5,879 млн
|5,95 млн
|18:00
|CAD
|Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|60,4
|59,9
|USD
|США - BP - прибыль за финанс. 4кв2017
|5,834 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Газпром - День инвестора /Нью-Йорк/
|RUB
|ММК - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|ММК - телеконференция менеджмента