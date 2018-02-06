События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 февраля

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 3:00 AUD Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -6,10% 0 (факт) 3:01 GBP Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь) 0,60% 0,6 (факт) 3:30 AUD Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,30% -0,5% (факт) 3:30 AUD Австралия - Сальдо торгового баланса (декабрь) 0,036 млрд австрал. долл -1,358 млрд австрал. долл (факт) 6:30 AUD Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль) 1,50% 1,5% (факт) 10:00 EUR Германия - Объём производственных заказов (м/м) (декабрь) -0,40% 0,60% 12:00 EUR Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана 16:30 USD США - Сальдо торгового баланса (декабрь) -50,5 млрд долл -52,1 млрд долл 16:30 CAD Канада - Сальдо торгового баланса (декабрь) -2,54 млрд канад. долл -2,3 млрд канад. долл 16:50 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) 18:00 USD США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь) 5,879 млн 5,95 млн 18:00 CAD Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь) 60,4 59,9 USD США - BP - прибыль за финанс. 4кв2017 5,834 млрд долл

Российские события