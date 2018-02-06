Рынок акций РФ открылся падением индексов в пределах 3% вслед за биржами США

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов падает вслед за крупнейшим за несколько лет обвалом рынка акций США.

Так, индекс Мосбиржи к 10.08 мск вторника снижался на 1,6% - до 2240 пунктов, индекс РТС - на 2,6% - до 1231 пункта (в первые минуты торгов снижение достигало 3%), свидетельствуют данные Московской биржи.

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Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

Стоимость нефти с утра колеблется около уровня 66,5 доллара за баррель по марке Brent.