Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют на фоне общей негативной динамики на биржах

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Бумаги крупнейших российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне" на фоне общей распродажи на глобальных фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,09%, до 5,9 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2,22%, до 64,63 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,82%, до 132,9 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP опускалась на 2,24% - до 4,93 доллара, "Газпром нефти" - на 3,33%, до 23,92 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 1,15%, до 1,85 доллара, Сбербанка SBER - на 2,09%, до 18,77 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,74%, до 21,12 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 2,14% - до 20,1 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,56%, до 15,97 доллара. Цена расписок НЛМК падала на 3,21% - до 25,01 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 2,04%, до 19,88 доллара, "Ленты" - на 1,79%, до 6,58 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS снижались в стоимости на 3,2%, до 4,17 доллара.