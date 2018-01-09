Рубль стабилен к доллару и растет к евро в рамках коррекции

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался к доллару и повышался к евро, корректируя снижение понедельника.

Попытки рынка нефти стабилизироваться около 67 долларов за баррель поддерживают российскую валюту на фоне возросшей волатильности на мировых рынках.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.57 мск повышался на 4 копейки - до 57,24 рубля, курс евро снижался на 12 копеек, до 70,83 рубля.

РУБЛЬ КОНСОЛИДИРУЕТСЯ ПОСЛЕ РЕЗКОГО ДВИЖЕНИЯ

Курс рубля к доллару стабилизировался и рос к евро, переварив утренний негатив и корректируя вечернее падение понедельника.

Главным фактором динамики рынков и особенно рискового капитала сейчас является эмоциональная коррекция вниз биржевых индексов США на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) американских облигаций. Этот обвал стал самым большим за последние несколько лет и поэтому произвел соответствующее впечатление на игроков рынков, резко утративших аппетит к рисковым активам, отмечают эксперты.

Однако подобное развитие событий прочитывалось уже накануне вечером, когда рубль успел отыграть мировые тенденции. Поэтому с утра вторника российская валюта уже пыталась стабилизироваться и отскакивать вверх.

Цена нефти после провала вслед за рынком акций США также пробует удержаться неподалеку от уровня 67 долларов, что поддерживает курс рубля.

В итоге доллар и евро днем менялись к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 3,8 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Рост курса доллара к рублю подтолкнет российских экспортеров к более активной продаже иностранной валюты, особенно с учетом того, что в феврале им предстоят рекордные выплаты НДПИ - на общую сумму около 480 миллиардов рублей, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Следовательно, сегодня у рубля есть неплохие шансы частично отыграть потери. Если же сегодня рискофобия пойдет на спад, вполне можно будет рассчитывать на частичное восстановление курса рубля. Мы не исключаем, что пара USD/RUB опустится ниже 57, хотя это зависит от настроений участников американского рынка", - добавил он.

Увеличения профицита текущего счета в первом полугодии будет более чем достаточно, чтобы покрыть покупки валюты Минфином и оставить некоторый запас для погашения внешнего долга и частично возможного оттока капитала, рассуждает Дмитрий Полевой из ING Bank.

"Поэтому больших угроз для рубля со стороны Минфина по-прежнему не видим, хотя этот фактор будет играть большую роль во втором полугодии. Сегодня же глобальный негатив может быть компенсирован только экспортерами. В случае стабилизации нефти ждем диапазонную торговлю без явного снижения курса", - добавил он.