Рынок акций РФ продолжает падение на фоне распродаж на зарубежных рынках

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ на вечерних торгах во вторник продолжает снижаться вместе с зарубежными площадками и ценами на нефть.

Индекс Мосбиржи к 17.43 мск опускался на 1,07% - до 2252,48 пункта, индекс РТС - на 1,63%, до 1243,18 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек - до 57,04 рубля, курс евро - на 52 копейки - до 70,44 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,22% - до 67,47 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"МЕДВЕЖЬИ" НАСТРОЕНИЯ

Во вторник российские индексы акций снижаются, следуя за глобальным трендом, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. Вчерашний день на американских биржах завершился обвальным снижением индексов, что вызвало падение на биржах АТР и европейских площадках, указывает она.

"В основном наш рынок повторяет динамику американского рынка, который буквально рухнул за последние торговые сессии, потеряв с пятницы почти 7%. Учитывая, что практически безостановочный рост индекса S&P500 за последние 1,5-2 года привлек на рынок серьезный объем пассивных денег частных инвесторов, текущая коррекция может обернуться массовым выводом средств с глобального рынка, что лишь усугубит падение", - комментирует Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

В течение дня индекс Мосбиржи падал на 2,4%, обновив минимумы текущего года, а индекс РТС - на 3,4%, отыгрывая еще и резкое ослабление рубля в понедельник, также указывает Абрамович. Дело в том, что вчера российская валюта подешевела до 57,2 рубля за доллар, а на текущий момент пара доллар-рубль торгуется вблизи локальных минимумов, поясняет эксперт.

"Российский рынок пока остается в стороне от серьезного движения (как в США - ред.), что связано с тем, что на протяжении длительного времени был аутсайдером даже среди развивающихся рынков, как по притокам, так и по доходности", - говорит Веденеев.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) снижаются на 2,01% вместе с другими российскими горнодобывающими и металлургическими компаниями, следуя общему тренду.

Участники рынка пока не отыгрывают позитивные результаты группы по МСФО в 2017 году.

Так, чистая ММК по МСФО в 2017 году увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,189 миллиарда долларов. Выручка выросла на 34% - до 7,546 миллиарда долларов. Показатель EBITDA за отчетный период составил 2,032 миллиарда долларов, увеличившись на 3,9%.

В то же время аналитики "Велес Капитала" замечают, что акции ММК торгуются вблизи исторического максимума, и, они полагают, что сильная отчетность учтена в цене. "Этим отчасти объясняется и слабая реакция рынка на отчетность", - добавляют они.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции поднимаются на 0,84%, префы – на 0,12%), акции "Новатэка" NVTK(0,8%).

Рынок во вторник практически весь окрашен "в красный". Среди лидеров снижения – префы "Селигдара" SELG(-6,03%), акции "Распадской" (-5,6%), "МРСК Центра" MRKC(-4,9%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-4,81%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В целом просадка российского рынка ожидалась после того, как индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше 2300 пунктов, но реакция на внешние негативные раздражители оказалась довольно слабой. Поэтому при смене настроений на внешних площадках можно ожидать восстановления потерянных позиций", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока складывается не в пользу инвесторов. Важный уровень поддержки на отметке 2255 пунктов был пробит вниз, поэтому риски коррекции в район 2150 пунктов сейчас сильно подскочили, указывает Василий Олейник из "Финама". Если вдруг индексу удастся закрыть день выше этого рубежа, можно не спешить с фиксацией длинных позиций, считает он.