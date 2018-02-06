Рубль вечером рос к евро и к доллару, переварив обвал рынка США

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером рос к евро и в меньшей степени к доллару, отыгрывая ослабление европейской валюты на форекс ниже 1,235 доллара.

Рекордный за несколько лет обвал рынка акций США и последовавшее за ним бегство глобальных инвесторов от риска было переварено внутренним рынком валюты РФ, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.03 мск снижался на 0,15 рубля - до 57,05 рубля, курс евро - на 0,58 рубля, до 70,37 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра рубль на эмоциях игроков ослабел на 15-20 копеек к доллару и евро соответственно. Доллар подскакивал до 57,4375 рубля (максимума с 3 января), евро – до 71,105 рубля (максимума с 15 ноября 2017 года).

РУБЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННОЕ

Курсы рубля оставался стабильным против доллара и ощутимо рос к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район 1,235 доллара и даже ниже.

Главным фактором динамики рынков и особенно рискового капитала стала эмоциональная коррекция вниз биржевых индексов США на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) американских облигаций. Этот обвал стал самым большим за последние несколько лет и поэтому произвел соответствующее впечатление на игроков мировых рынков, резко утративших аппетит к рисковым активам, отмечают эксперты.

Однако подобное развитие событий прочитывалось уже накануне вечером, когда рубль успел отыграть большую часть рискофобии. Поэтому уже с утра вторника российская валюта пыталась стабилизироваться и отскакивать вверх.

Попытки рынка нефти вернуться на уровень 67 долларов за баррель сорта Brent помогали рублю корректироваться вверх.

В итоге рублевая цена "черного золота" к вечеру колебалась выше уровня 3,8 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером теряли против рубля 0,2-0,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшее время внимание игроков рынка валюты будет сконцентрировано на заседании совета директоров Банка России в пятницу, рассуждает Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

На прошлой неделе глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики, вопрос о которой регулятор будет рассматривать 9 февраля, и аналитики ждут снижения ставки на 25-50 базисных пунктов, добавил он.

В ближайшее время российская валюта будет стабильной и даже может укрепиться на фоне размещения Минфином ОФЗ в среду и ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ в пятницу, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Затем, конечно, часть "горячих" денег может покинуть российскую гавань, добавил он.