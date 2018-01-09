Рынок акций РФ снизился по индексам под влиянием внешних факторов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился по индексам во вторник под влиянием внешних факторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,7%, до 2238,24 пункта, индекс РТС - на 2,46%, до 1232,69 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.11 мск снижался на 12 копеек, до 57,08 рубля, курс евро - на 29 копеек, до 70,66 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,22%, до 67,47 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

СНИЖЕНИЕ РЫНКА

Американский рынок акций для многих инвесторов выступает барометром, отмечает Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade. С января 2016 года индексы США DJ и S&P500 не демонстрировали глубоких коррекций: максимальное снижение от локальных максимумов не превышало 6%, а с апреля 2017 года глубина откатов уменьшилась до 2-2,5%, подсчитала аналитик.

А за последние две торговые сессии индекс Dow Jones отступил от своего рекордного уровня сразу на 8,53%, причем основные продажи пришлись всего на две торговых сессии, указывает она. Подовом к переоценке стоимости ценных бумаг стал январский отчет по рынку труда США, отмечает Игнатенко. Цепная реакция была подхвачена и нефтяными площадками, добавляет она.

"Американские рынки росли 15 месяцев практически без остановок и коррекций. Росли ровно со дня избрания нового президента страны, несмотря на то что Трамп имеет самый низкий за всю историю Соединенных Штатов рейтинг. Росли фактически авансом, надувая пузырь, который должен был рано или поздно завершиться как минимум технической коррекцией. Формальным поводом для роста служили ожидаемый позитив от налоговых реформ Трампа и неплохая отчетность американских корпораций", - комментирует положение Алексей Коренев из "Финама".

Отечественные индексы пережили понедельник относительно спокойно, сосредоточившись на том, что Минфин США отказался от идеи ввода санкций на госдолг РФ, замечает Игнатенко. Однако во вторник резко негативный внешний фон вновь вернул их к снижению, добавляет аналитик.

Впрочем, Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" отмечает, что давление на котировки рисковых активов по всему миру сохраняется, несмотря на позитивную макростатистику: в январе глобальный PMI в промышленности и сфере услуг составил 54,6 пункта, что является трехлетним максимумом.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – ГДР компании En+ (1,84%), акции "Дикси" (1,58%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции поднялись на 1,29%, префы – на 0,41%), акции "М.Видео" (0,55%) и акции "Новатэка" NVTK(0,23%).

Акции Сбербанка оказались в авангарде немногочисленного спроса, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

Бумаги Сбербанка продемонстрировали широкий разброс во вторник, проторговавшись в диапазонах 213,32-210,5 рубля по префам и 262,55-248,1 рубля по обыкновенным акциям. Это может свидетельствовать о том, что рынок пытается пережить потрясение, считают трейдеры на рынке. "На мой взгляд, это свидетельствует о том, что "быки" пока не намерены сдаваться", - говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Среди лидеров снижения – акции "Распадской" (-5,97%), префы "Селигдара" SELG(-5,23%), акции "МРСК Центра" MRKC(-5,03%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции снизились на 4,95%, префы – на 4,23%), акции ФСК (-4,55%) и акции "Яндекса" YNDX(-4,44%).

Акции ММК не смогли стабилизироваться даже на фоне отличных показателей по прибыли за четвертый квартал 2017 года, которая выросла на 36%, отмечает Бодрова из "Альпари".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если завтрашняя статистика по запасам нефти укажет на рост резервов нефти, а именно такой прогноз оглашают эксперты, которые в среднем ожидают роста показателя на 3 миллиона баррелей, то Игнатенко из ГК TeleTrade полагает, что снижение российских индексов продолжится и в среду.

"Раньше зоны 2190-2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200-1210 пунктов по индексу РТС покупки акций в расчете на отскок будут сопряжены с риском. А вблизи данных рубежей, особенно при условии их устойчивости, мы вправе надеяться на локальный позитив", - считает аналитик.

Из-за заокеанского стресса индекс Мосбиржи днем вплотную приближался к промежуточной поддержке на 2230 пунктов, но к вечеру отскочил выше, отмечает Бодрова из "Альпари". Дальнейшая динамика российских индексов будет напрямую зависеть от того, как поведут себя американские игроки в ближайшие сессии, считает она.

"Если вечерние продажи будут слегка выкупаться утром, а затем на площадке появятся новые продавцы с более серьезными намерениями, значит, падение приобретет затяжной характер. Посмотрим, куда все это зайдет. Для индекса Мосбиржи ближайшая цель снижения в случае реализации негативного сценария стоит на 2230 и 2300 пунктах. А для индекса РТС – на отметке 1235 пунктов", - комментирует она ситуацию.

Технически, пока индекс Мосбиржи удерживается выше уровня 2230, он имеет шансы на возврат в район исторических максимумов, считает Ирина Рогова из ГК Forex Club.