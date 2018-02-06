ВТБ готов вложить 30 млрд руб в строительство 40 логистических центров "Почты России"

Добавлен комментарий гендиректора "Почты России" (в четвертом-пятом абзаце).

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. ВТБ готов инвестировать 30 миллиардов рублей в строительство 40 современных логистических распределительных центров "Почты России", ведет переговоры по этому проекту с зарубежными инвесторами, в том числе из Китая, надеется реализовать его в течение ближайших 2-3 лет, заявил глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые сейчас мы начали внедрять. Это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 миллиардов рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров "Почты", которые будут работать как для "Почты", так и для интернет-торговли", - сказал Костин.

Вместе с тем, глава ВТБ отметил, что параллельно ведет переговоры по данному проекту и с возможными иностранными участниками, в частности из Китая. "Так что этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших двух-трех лет полностью его реализуем", - указал Костин.

Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов отметил, что компания, уже сотрудничающая с ВТБ в банковской сфере (стороны создали совместно "Почта банк"), рада распространить этот опыт и на логистическую сферу.

"Создание современной логистики, которая станет инфраструктурной платформой для развития онлайн-услуг в стране, является стратегическим приоритетом "Почты России". Мы были бы рады распространить успешный опыт взаимодействия с группой ВТБ в банковской сфере и на сферу совместного построения открытой логистической инфраструктуры", - сказал Подгузов РИА Новости.

В сентябре прошлого года гендиректор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов говорил, что "Почта" прорабатывает программу обновления почтовой инфраструктуры стоимостью около 50 миллиардов рублей.