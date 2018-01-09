ОБЗОР: Россияне ищут скидки на продукты, ритейлеры наращивают долю на рынке - InfoLine

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Тенденции на российском рынке ритейла, наблюдавшиеся в последние годы, пока сохраняются: современные форматы торговли вытесняют традиционные, ведущие ритейлеры наращивают свою долю, а россияне продолжают покупать продукты по скидкам и выгодным акциям, сообщил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

"Россияне достаточно неохотно отказываются от сберегательной модели, то есть россияне привыкли за эти последние два-три года активно покупать продукты со скидками, по промо-акциям. Для кого-то это вынужденная мера, потому что их экономические возможности ограничены", - сказал Федяков, выступая на продфоруме "Поставщик в сети" (проходит в рамках выставки "Продэкспо-2018").

"К примеру, более 30% потребителей активно ищут скидки, покупают только по скидкам", - добавил он. С другой стороны, по его словам, сейчас практически все сети, так или иначе, используют механизмы скидок.

"По итогам 2017 года уже больше 20% объема продаж приходится на продажи с теми или иными скидками", - указал эксперт. При этом, по оценке InfoLine, в отдельных категориях (например, спиртное, бытовая химия и парфюмерия, кофе) доля продаж по акциям может превышать 50%.

Позже Федяков рассказал журналистам, что последовательный рост продаж по промо-акциям, на 1-2 процентных пункта в год, наблюдается на протяжении нескольких последних лет.

"Мы начинали с 15% в 2014 году и наращивали ее вплоть до 20%. Это не маленькая цифра, но и не большая, она может увеличиваться дальше. Но здесь важно понимать, что она носит не очень положительный характер для развития рынка. Этим начинают активно манипулировать, производители в маркетинговой стратегии стараются по новым товарам завышать цены, понимая, что продаваться они будут только по промо-акциям", - указал он.

РЫНОК УКРУПНЯЕТСЯ

Другая тенденция - рост доли современных форматов торговли на рынке. Если в 2015 году на 700 торговых сетей, работающих в сегменте FMCG (товары повседневного спроса), приходилось около половины розничного рынка продуктов питания в стране, то по итогам прошлого года показатель вырос до 57%.

"Это очень и очень высокие темпы. На самом деле, эта доля будет возрастать", - указал Федяков, выступая на форуме. При этом на семь крупнейших федеральных игроков (X5 Retail Group, "Магнит" MGNT, "Ашан", "Лента", "Дикси", Metro Cash & Carry и "О'Кей") в 2015 году, по оценке InfoLine, приходилось 22,6% рынка, а в 2017 году - уже 26,7%.

"По нашим прогнозам, к 2020 году доля этих топ-игроков, которая сейчас составляет порядка 27%, увеличится практически до 40%", - отметил гендиректор агентства.

Топ-10 сетей FMCG в 2017 году получили более 4,2 триллиона рублей выручки. На первом месте по выручке среди продовольственных ритейлеров по итогам года в рейтинге InfoLine - X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), на втором "Магнит", на третьем - "Ашан".

Вплотную к последнему по объему продаж приблизилась "Лента", которая в прошлом году обогнала "Дикси" - группа переместилась на пятое место. На шестом месте - Metro Cash & Carry, на седьмом - сеть алкомаркетов "Красное и Белое", она обогнала в рейтинге группу "О'Кей".

"Для справки - компания ("Красное и Белое" - ред.) уже имеет более 5 тысяч магазинов. Компании еще 10 лет даже на рынке не было, а сегодня уже 5 тысяч магазинов, и входит в топ-10 крупнейших игроков на высококонсолидированном, высококонкурентном российском рынке. То есть потенциал для роста, потенциал для развития все ещё есть, и такие истории и могут, и должны возникать в нашей отечественной рознице", - указал Федяков.

Замыкают топ-10 российских продовольственных ритейлеров сеть гипермаркетов "Глобус" (девятое место) и дискаунтер "Монетка" (десятое место).

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

При этом Федяков подчеркнул: игрокам рынка не стоит расслабляться, поскольку "все самое сложное" с точки зрения развития рынка "нас ждет впереди". Какие-то события могут даже произойти этим летом.

"На рынке чувствуется очень жёсткая конкуренция, потенциал импортозамещения практически полностью себя исчерпал. В ближайший год нас ожидает очень непростое лето, когда этим летом рынок покинут очень многие компании, как с точки зрения крупных поставщиков, так и с точки зрения крупных сетей", - сказал эксперт в ходе форума.

Позже он пояснил журналистам, что лето - это традиционный период спада в торговле. "Многие уезжают в отпуска, многие уезжают на дачи. И, в принципе, у нас 20-30% населения натуральным хозяйством живет, они спокойно переключаются на свои огороды. В связи с этим потребление падает", - сказал Федяков.

"Многие до лета еще думают, как им из этой ситуации выскочить. Не секрет, что подавляющее большинство региональных сетей готово принять предложение по покупке. Вопрос только в условиях, устраивает или не устраивает их это предложение", - добавил он.