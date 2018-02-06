Уолл-стрит будет "дергаться" в течение всего 2018 г из-за политики ФРС – трейдер

ЛОНДОН, 6 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Американский фондовый рынок останется волатильным в течение всего 2018 года из-за невнятной политики ФРС, считает американский трейдер, пожелавший сохранить анонимность.

"Такое дергание американского рынка будет наблюдаться течение всего 2018 года", - сказал он РИА Новости.

Основные фондовые индексы США в понедельник обвалились в пределах 4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов. В ходе торгов он падал более чем на 1500 пунктов, демонстрируя максимальное падение с августа 2011 года.

Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX - взлетел в понедельник на 35% и поднялся к отметке в 50 пунктов впервые с августа 2015 года, когда произошла девальвация китайской валюты. Долгосрочное среднее значение индикатора — 20 пунктов.

По мнению трейдера, обвал индекса Dow Jones стал результатом политики ФРС США, которая в 2017 году несколько раз повышала процентную ставку, а затем взяла паузу. Дальнейшая неопределенность привела к панике на рынке.

К тому же, по мнению эксперта, повышение ставки в 2017 году было преждевременным, так как экономика США продолжала восстановление, и причин "охлаждать" ее не было.

"Объективные факты и экономическая статистика (безработица, инфляция, рост ВВП) свидетельствуют о том, что американская экономика все еще восстанавливается и далека от какого-либо "перегрева", когда ЦБ обычно включает режим "охлаждения" в виде повышения процентных ставок. В результате действия ФРС повергли финансовую систему в шок, который выражается в движении рынка то вниз, то вверх", - сказал он.