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Мексиканская биржа рухнула более чем на 2% после падения индексов США


Рынки / Мировая экономика
  • #Биржевые торги
    © AFP, STR

МЕХИКО, 7 фев - ПРАЙМ. Мексиканская фондовая биржа (BMV), вторая по размеру в Латинской Америке, рухнула во вторник сразу на 2,16%, сообщает сама биржа.

В понедельник индексы США упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС. Индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25 000 пунктов. Однако во вторник основные фондовые индексы США восстановились на 1,8-2,3%.

Аналитики считают, что падение BMV до уровня 49,3 тысячи пунктов стало цепной реакцией на события на фондовых площадках США, несмотря на серьезное восстановление их уровня во вторник.

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