Биржи АТР преимущественно восстанавливаются вслед за коррекцией фондовых индексов США

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в рамках коррекции после сильного снижения на мировых биржах накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 1,38%, до 21909,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% - до 3343,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,02%, до 1727,1 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26% - до 30981,71 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2440,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5878,8 пункта.

В среду на азиатских биржах основным настроением является коррекция вслед за фондовыми площадками США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник.

"Единственный сюрприз текущей волатильности в том, что она не произошла раньше", - полагает инвестиционный директор J.P. Morgan Asset Management по региону АТР Ричард Титерингтон (Richard Titherington), которого цитирует агентство Рейтер.

В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сообщил во вторник после закрытия торгов о том, что его чистая прибыль по итогам 2017 года сократилась на 6,9%, до 392,4 миллиарда иен (около 3,6 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании дешевеют более чем на 5%.

При этом порадовало инвесторов сообщение от японского автоконцерна Toyota Motor о том, что чистая прибыль за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила 2,014 триллиона иен (18,3 миллиарда долларов), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании дорожают в среду на 3,2%.