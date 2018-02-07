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События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 февраля


Рынки
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:35 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)3,229 млн барр -1,005 млн барр (факт)
10:00 EURГермания - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)3,40%-0,40%
11:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь)-0,60%0,20%
11:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь)2,70%2,40%
12:00 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
13:40 EURГермания - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций0,54%
16:30 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
16:30 CADКанада - Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)-7,70%2%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти6,776 млн барр2,860 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)-2,224 млн барр
21:00 USDСША - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот2,58%

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,4%0,4%
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,5%2,3%
 RUBСбербанк - финансовая отчетность по РСБУ за 1м2018
 RUBНКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ - закрытие реестра для ВОСА (03.04.2018, досрочные перевыборы СД)
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