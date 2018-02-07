События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 февраля

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:35
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,229 млн барр
|-1,005 млн барр (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|3,40%
|-0,40%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь)
|-0,60%
|0,20%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь)
|2,70%
|2,40%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|13:40
|EUR
|Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,54%
|16:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:30
|CAD
|Канада - Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|-7,70%
|2%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|6,776 млн барр
|2,860 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,224 млн барр
|21:00
|USD
|США - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,58%
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,4%
|0,4%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,5%
|2,3%
|RUB
|Сбербанк - финансовая отчетность по РСБУ за 1м2018
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ - закрытие реестра для ВОСА (03.04.2018, досрочные перевыборы СД)