События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 февраля

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:35 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,229 млн барр -1,005 млн барр (факт) 10:00 EUR Германия - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 3,40% -0,40% 11:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь) -0,60% 0,20% 11:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь) 2,70% 2,40% 12:00 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер 13:40 EUR Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,54% 16:30 USD США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка) 16:30 CAD Канада - Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) -7,70% 2% 18:30 USD США - Запасы сырой нефти 6,776 млн барр 2,860 млн барр 18:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,224 млн барр 21:00 USD США - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,58%

Российские события