Европейские биржи растут на политических новостях из Германии

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж растут в среду, прерывая семидневное ралли на понижение, инвесторы позитивно реагируют на новости о создании коалиционного правительства в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,54%, до 7180 пунктов, французский CAC 40 - на 0,55%, до 5190,25 пункта, немецкий DAX - на 0,66%, до 12470,17 пункта.

Динамика европейских бирж выровнялась вслед за ростом американских индексов накануне. По итогам торгов вторника, индексы США выросли примерно на 2%, корректируясь после обвала в начале недели.

В Германии партийный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) завершили переговоры о формировании коалиционного правительства и согласовали коалиционный договор, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники. Социал-демократы в новом правительстве ФРГ возглавят МИД, Минфин и министерство труда, сообщил также в среду таблоид BILD со ссылкой на собственные источники. ХДС под руководством Меркель получил министерские портфели в Минэкономики и энергетики, а также в Минобороны, добавляет таблоид.

"Несмотря на то, что мировая экономика продолжает указывать на позитивную экономическую перспективу, волатильность на рынках в последние несколько дней, вероятно, перерастет в элемент неопределенности и осторожности в ближайшие дни", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика CMC Markets в Великобритании Майкла Хьюсона (Michael Hewson).