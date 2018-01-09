Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне в плюсе, кроме расписок Сбербанка

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бумаги крупнейших российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки Сбербанка SBER, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,31%, до 5,83 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,13%, до 64,62 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,56%, до 136,8 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 0,38% - до 4,94 доллара, "Газпром нефти" - на 2,19%, до 24,48 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,39%, до 1,82 доллара, Сбербанка - опускалась на 0,01%, до 19,1 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,72%, до 21,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,22% - до 20,02 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,85%, до 16,04 доллара. Цена расписок НЛМК росла на 1,48% - до 25,72 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 4,02%, до 20,34 доллара, "Ленты" - на 1,58%, до 6,76 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS поднимались в стоимости на 2,17%, до 4,2 доллара.