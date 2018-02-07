Биржи АТР закрылись в основном в минусе после обвала бирж США

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.

Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.

При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в "красной зоне", подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется, приводит агентство Рейтер мнение аналитиков.

В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.