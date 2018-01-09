Рынок акций РФ в плюсе вслед за акциями нефтегазового и металлургического секторов

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно растет вслед за акциями нефтегазового и металлургического секторов и на фоне роста европейских площадок.

Индекс Мосбиржи к 14.08 мск рос на 0,73% - до 2254,6 пункта, индекс РТС - на 0,74%, до 1241,8 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 33 копейки - до 57,19 рубля, курс евро - на 22 копейки - до 70,59 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,16% - до 66,75 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Ранее на торгах фьючерс поднимался до 67,53 доллара за баррель.

ОТСКОК ВВЕРХ

"Сигналы с мировых площадок умеренно позитивны – биржам США накануне удалось закрыться в плюсе после обвального падения ранее на неделе", - комментирует аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова.

Также растут в среду индексы основных европейских фондовых бирж, прерывая семидневное ралли на понижение, инвесторы позитивно реагируют на новости о создании коалиционного правительства в Германии.

На этом фоне поднимаются основные российские индексы – Мосбиржи и РТС. Однако разнонаправленное движение цен на нефть на дневных торгах и небольшое ослабление рубля в среду ограничивают их в росте.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Бумаги нефтегазового сектора растут на фоне укрепления цен на нефть по марке Brent на утренних торгах после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном недельном снижении запасов "черного золота" в США.

Так, акции "Газпрома" GAZP поднимаются на 0,75%, "Газпром нефти" – на 2,68%, "Лукойла" LKOH - на 1,2%, "Роснефти" ROSN– на 1,18%, "Транснефти" – на 0,93% и "Новатэка" NVTK– на 1,04%.

Также дорожают бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 0,87%, обыкновенные акции - на 1,97%), "Сургутнефтегаза" SNGS(префы – на 0,82%, обыкновенные акции - на 2,69%) и "Башнефти" BANE(префы – на 0,88%, обыкновенные акции - на 1,32%).

Кроме того, рост показывают и большинство акций горнодобывающего и металлургического секторов. Растут бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 1,81%, обыкновенные акции – на 0,52%), акции "Распадской" – на 1,73%, бумаги ММК - на 1,67%, НЛМК – на 0,9%, а также акции "Северстали" CHMF– на 0,5%, ТМК – на 0,79%, "Норникеля" - на 0,48%.

Также росту индексов способствует и подъем акций "Магнита" MGNT(2,4%), имеющих значительный вес в их расчете.

…И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров снижения – префы "АвтоВАЗа" AVAZ(-4,98%), акции Polymetal (-2,13%), "Дикси" (-1,32%), "М.Видео" (-0,66%).

После утреннего роста на фоне публикации данных по РСБУ за январь 2018 года бумаги Сбербанка SBER перешли к снижению (префы снижаются на 0,43%, обыкновенные акции – на 0,86%).

Также среди лидеров снижения – акции МТС MTSS(-0,53%) и "Аптечной сети 36 и 6" (-0,48%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Инвесторам с утра, вероятно, удастся заработать на коррекционном росте, однако в течение дня настроения могут кардинальным образом измениться, отмечает Кожухова из "Велес Брокер".

В целом давление и на рубль, и на фондовые индексы сохраняется, и рынок еще может увидеть 58 рублей за доллар и 2200 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, полагает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

На данный момент локальная поддержка в индексе Мосбиржи расположена на отметке 2220 пунктов и основная на 2190 пунктов, указывает Сергей Дроздов из "Финама". Ближайшее сопротивление - 2264 пункта, закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста, считает он.

"Угасание бегства от рисков на мировых рынках благотворно сказалось на отечественном рынке, однако со стороны сырьевого сегмента исходят понижательные риски. Если сегодняшний отчет Минэнерго США покажет, что запасы и производство энергоносителей на прошлой неделе увеличились, распродажи Brent ускорятся, что вынудит российские индексы уступить часть набранных позиций к концу дня", - комментирует Игорь Ковалев ГК "ИнстаФорекс".