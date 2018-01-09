Рубль днем сползает к доллару и евро на слабой нефти

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Рубль днем умеренно снижался к доллару и к евро на ослабевшей нефти.

Словесные интервенции слегка поддерживают валюту РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.26 мск повышался на 33 копейки - до 57,18 рубля, курс евро - на 18 копеек - до 70,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,04% - до 66,83 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

РУБЛЬ СПОЛЗАЕТ

Курс рубля в середине недели слегка опускается, отыгрывая сохранение опасений по поводу снижения аппетита к рисковым активам на мировых рынках после рекордного за несколько лет обвала рынка акций США в понедельник.

Мировые цены на нефть в среду остаются под давлением на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в январе в месячном выражении на 86 единиц, или на 4,12%, - до 2,175 тысячи штук.

В то же время словесные интервенции несколько поддержали курс российской валюты. Россия может выйти на темпы экономического роста в 5-7% в год при условии создания государственной управляющей платформы, считает экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

В итоге, курс доллара и евро прибавляли днем против рубля 0,2-0,6%. Рублевая цена "черного золота" сползла ниже отметки 3,8 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня рубль при отсутствии внешних шоков укрепится, а доллар к закрытию не превысит отметку 57 рублей, оценил Дмитрий Полевой из ING Bank.

На фоне повышения цен на нефть пара USD/RUB может отступить до уровня 56,7, оценивает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".