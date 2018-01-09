ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос на возвращении спокойствия на мировые фондовые площадки

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова Рынок акций РФ в течение дня сохранял позитивную динамику и закрылся умеренным ростом, несмотря на волатильность нефтяных цен и снижение курса рубля, на нормализации ситуации на мировых площадках после падений понедельника-вторника, считают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,73%, до 2254,64 пункта, индекс РТС - на 0,80%, до 1242,53 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.29 мск рос на 50 копеек, до 57,35 рубля, курс евро - на 4 копейки, до 70,41 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent падал при этом на 1,94%, до 65,56 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Индекс Мосбиржи продолжает реагировать на динамику мировых площадок. После распродаж в понедельник американские индексы восстанавливают потери. И на этом фоне интерес к рискованным российским активам остается достаточно стабильным", - комментирует Ирина Рогова из ГК Forex Club.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпром GAZP нефти" стали одним из лидеров роста на торгах в среду на фоне сообщения о дивидендах, которое сделал во вторник после закрытия торгов заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич. По его словам, выплата дивидендов "Газпром нефти" по итогам 2017 года, как ожидается, составит более 14 рублей на акцию, но компания считает реалистичным в будущем и увеличение до 20 рублей. К закрытию торгов среды бумаги компании поднялись на 2,88%, до 281,9 рубля.

С другой стороны, котировки "Норильского никеля" снизились на 0,35% на сообщении днем о том, что "Норникель" и "Русская платина" в среду подписали соглашение о партнерстве, предполагающее создание до конца года совместного предприятия по разработке трех месторождений в Норильске с возможной мощностью 70-100 тонн металлов платиновой группы в год. Доли в СП будут распределены на равной основе, инвестиции в проект оцениваются на уровне 250 миллиардов рублей.

Как прокомментировал это основной владелец "Русской платины" Муса Бажаев, ГМК и его компания намерены привлекать финансирование для совместного предприятия на паритетной основе, но сначала "Норникель" предоставит возвратные средства.

ЛИДЕРЫ РОСТА...

В отличие от будущих участников СП, большинство акций горнодобывающего и металлургического секторов были в явном плюсе. Так, подорожали бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 1,78%, обыкновенные акции – на 1,22%), акции "Распадской – на 2,97%, бумаги ММК - на 3,59%, НЛМК – на 0,88%, а также акции "Северстали" CHMF– на 2,11%, ЧТПЗ – на 0,36%, ТМК – на 1,45%.

Также в лидерах роста – акции "Яндекса" YNDX(4,19%), "Интер РАО" IRAO(3,75%) и "М.Видео" (3,69%).

Кроме того, большинство бумаг нефтегазового сектора проигнорировали снижение цен на нефть по марке Brent и выросли в цене. Так, подорожали акции "Лукойла" LKOH - на 2,17%, "Роснефти" ROSN– на 1,82%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS– на 2,83%, "Новатэка" NVTK– на 0,92%.

Также поднялись бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 0,62%, обыкновенные акции - на 3,76%) и бумаги "Башнефти" BANE(префы – на 0,84%, обыкновенные акции - на 1,14%).

При этом акции "Газпрома" снизились на 0,42%, "Транснефти" – на 0,28%, префы "Сургутнефтегаза" – на 0,20%.

…И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров снижения оказались акции "Полюса" (-3,31%), префы "Селигдара" SELG(-3,03%), акции Polymetal (-2,48%).

После утреннего роста на фоне публикации данных по РСБУ за январь 2018 года бумаги Сбербанка SBER перешли к снижению и закрыли торги в минусе (префы на 0,18%, обыкновенные акции – на 0,53%).

"Сбербанк представил сильную отчётность по РСБУ, но компания стоит в разы дороже рынка, поэтому здесь следует соблюдать осторожность", - пояснил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

Сходный кульбит продемонстрировали и бумаги крупного продуктового ритейлера. После бурного дневного роста акции "Магнита" MGNT перешли к снижению и опустились на 1,25%. Максимально днем акции ритейлера поднимались на 4,3%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2240-2265 пунктов, что оставляет шансы как "быкам", так и "медведям", отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

"Вполне может быть, что продавцы вернутся на площадку после паузы. При таком раскладе им ничто не мешает двинуться в сторону 2200 пунктов. Индекс РТС закрепляется в пределах 1240-1246 пунктов", - добавляет она.

Если не будет никаких существенных потрясений извне, индекс Мосбиржи может продолжить движение в район уровня 2290-2300 пунктов, считает, со своей стороны, Рогова.