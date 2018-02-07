"Еврохим" из-за санкций Украины перенаправляет продукцию с ее рынка в другие страны

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Группа "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, перенаправляет свою продукцию с рынка Украины в другие страны в связи с санкциями, которые были введены против предприятий группы украинскими властями в прошлом году, говорится в пресс-релизе "Еврохима" по финансовым результатам за 2017 год.

"С октября 2017 года ряду российских и украинских компаний группы было предписано приостановить внешнеэкономическую активность в Украине. В декабре украинские власти ввели полный запрет на импорт гранулированной и кальцинированной аммиачной селитры, а также сульфата аммония российского производства с 1 марта 2018 года до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

"Группа предприняла все необходимые меры для перенаправления продукции на альтернативные рынки с минимальной потерей прибыльности", - добавляет компания.

Осенью 2017 года министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении ряда российских компаний. В перечень попали несколько предприятий "Еврохима", в том числе "МХК "Еврохим" и "Новомосковская акционерная компания "Азот".

Холдинг "Еврохим" был основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.