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Евро дешевеет на фоне политических событий в Германии


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Курс евро снижается к доллару в среду вечером, так как инвесторы реагируют на новость о том, что лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц покинет свой пост, а также ждут назначения членов нового правительства ФРГ, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.55 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,2260 доллара за евро с 1,2376 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижается до 109,53 иены за доллар со 109,55 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,79%, до 90,3 пункта.

Трейдеры отыгрывают сообщения немецких СМИ о том, что лидер СДПГ Мартин Шульц собирается покинуть пост, а его место займет глава фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. Теперь участники рынка ждут новостей о том, какую должность займет Шульц в результате формирования нового правительства в Германии.

"Были предположения, что Шульц может стать следующим министром финансов. В этом случае Германия могла бы стать более гибкой в финансовом плане и тратить больше средств. Теперь у нас есть некоторая неопределенность, и приходится ждать, пока все станет ясно", - сказал агентству Рейтер валютный стратег DZ Bank Соерен Хеттлер (Soeren Hettler). "Для евро эта новость очень важна: ... министр финансов является второй по важности фигурой правительства", - отметил эксперт.

В Берлине в среду прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства. По его итогам участники переговоров договорились о создании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов – всеми членами партии.

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