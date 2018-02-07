Биржи Европы закрыли торги значительным ростом на фоне восстановления индексов США

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в среду завершили торги положительной динамикой, реагируя на рост американских бирж и политические события в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX вырос на 1,6%, до 12590,43 пункта, французский CAC 40 - на 1,82%, до 5255,9 пункта, британский FTSE 100 - на 1,93%, до 7279,42 пункта.

Инвесторы следят за восстановлением американских бирж после обвала в понедельник, когда они упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года.

Аналитики, опрошенные агентством Market Watch, прогнозируют, что восстановление европейских индексов в ближайшее время продолжится "Индексы DAX и CAC40 в последние дни закрывались ниже своего 200-дневного скользящего среднего значения впервые с третьего квартала 2016 года, так что в ближайшие дни мы, скорее всего, будем наблюдать консолидацию рынка", - цитирует агентство главного рыночного аналитика CMC Markets в Великобритании Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Кроме того, участники рынка отыгрывают позитивные политические новости из Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов - всеми членами партии.