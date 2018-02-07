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ОБЗОР: Рубль в конце торгов падал на нефти по $65, доллар приблизился к максимуму года


Рынки

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду снижался к доллару и в меньшей степени к евро, отыгрывая курсовую динамику форекс, свидетельствуют данные Московской биржи.

Сползание рынка нефти к 65 долларам за баррель сорта Brent потянуло вниз курс валюты РФ, доллар приблизился к годовому максимуму на уровне 57,89 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.19 мск рос на 0,63 рубля, до 57,49 рубля, курс евро - на 0,16 рубля, до 70,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Вечером доллар поднимался до 57,605 рубля — максимуму с 3 января.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля в среду вечером снижался к доллару и в меньшей степени к евро. Таким образом, на внутренний рынок транслировалась динамика форекс, где европейская валюта опустилась ниже уровня 1,23 доллара, хотя еще несколько дней назад она пыталась закрепиться выше отметки 1,25 доллара за евро.

Рынок нефти уже тестирует уровень поддержки 65 долларов за баррель Brent на фоне данных о росте добычи в США. Минэнерго страны зафиксировало рост производства нефти на прошлой неделе на 332 тысячи баррелей до нового рекорда в 10,251 миллиона баррелей в сутки.

В итоге, курс доллара и евро прибавляли вечером против рубля 0,2-1,1%. Рублевая цена черного золота сползла ниже отметки 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар-рубль с технической точки зрения готова как продолжить рост, так и скорректироваться в район уровня 56,5 в случае улучшения внешнего фона, оценивают положение аналитики компании "Велес Брокер".

"Пара евро-рубль также готова как продолжить рост в район 71 рубля и выше, так и скорректироваться ближе к 69,6 – инвесторы, вероятнее всего, будут ориентироваться на внешние обстоятельства. Дополнительным фактором риска для рубля выступает предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может вновь понизить ключевую ставку", - полагают в компании "Велес Брокер".

Как показали аукционы ОФЗ в среду, спрос на российские бумаги сохраняется в преддверии пятничного заседания Банка России и в условиях рекордно низкой инфляции в стране, рассуждает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Минфин РФ на аукционе в среду разместил ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе в 134,9 миллиарда рублей.

"Поэтому даже в условиях рисков коррекции нефти российская валюта останется относительно стабильной до конца недели, закрепившись в коридоре 56,4-57,8 против доллара", - оценила она.

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