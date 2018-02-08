Биржи АТР стабилизируются после резких колебаний

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно умеренную положительную динамику в четверг после резких скачков в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 0,49%, до 21751,99 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,5%, до 3259,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,86%, до 1729,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,06% - до 30342,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,63%, до 2409,52 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, до 5893 пунктов.

В четверг биржи региона стабилизируются после того, как во вторник они резко упали вслед за рынками США, а в среду в течение торгов корректировались вверх, но к концу торговой сессии снова оказались в "красной" зоне.

"Существует множество рисков, а на рынках было ложное чувство безопасности в течение последних нескольких лет из-за длительного периода низких ставок. В целом рискованные активы должны сохранить хорошую динамику, несмотря на гораздо большую волатильность, чем в прошлом", - сказал агентству Блумберг менеджер по управлению активами Kapstream Capital Стив Колдман (Steve Goldman).

Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, по данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,6%, а импорта - на 9,8%. Месяцем ранее показатели выросли на 10,9% и 4,5% соответственно. При этом профицит торгового баланса Китая составил в отчетном месяце 20,34 миллиарда долларов, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне 54,65 миллиарда долларов и значительно ниже показателя предыдущего месяца на отметке 54,69 миллиарда долларов.