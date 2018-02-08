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Китайский юань может продемонстрировать самое большое падение за день с 2015 г


Рынки / Валюта
  • *Доллар и юань
    © fotolia.com, arctic_observer

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В четверг китайский юань упал против доллара США на 1,1% и может закрыться с самым большим однодневным падением за год с августа 2015 года, когда Народный банк Китая девальвировал свою валюту, сообщает Dow Jones.

На момент написания статьи пара доллар США/юань торговалась на рынке континентального Китая по 6,3287, после того как ранее в четверг юань снизился против доллара на 1,4%. В среду на момент закрытия сессии в Китае пара торговалась по 6,2596.

По словам аналитиков, пока сложно сказать, что спровоцировало такую динамику. Юань начал снижаться в первой половине азиатской сессии четверга. Примерно в это время вышли официальные данные по внешней торговле Китая за январь, которые показали, что импорт рос быстрее, чем экспорт, и положительное сальдо торгового баланса Китая сократилось больше, чем прогнозировали экономисты.

Юань рос против американской валюты в среду, когда другие валюты, такие как евро и британский фунт, снижались против нее.

На момент написания статьи евро торговался против доллара США с ростом на 0,1%, а японская иена - со снижением на 0,3%.

В начале года многие инвесторы ставили на рост юаня, ожидая дальнейшего ослабления доллара США. Снижение китайской валюты в четверг стало неожиданным для них, сказал экономист Commerzbank AG Чжоу Хао.

Темп роста юаня в последние недели удивлял многих аналитиков и инвесторов. На достигнутом в среду пике этого года он торговался против доллара США с повышением примерно на 4%, приблизившись к максимуму с 11 августа 2015 года, когда центральный банк Китая девальвировал свою валюту.

На четверг Народный банк Китая установил срединный курс пары доллар/юань на уровне 6,2822. От этого курса допускаются отклонения на 2% вверх или вниз.

На офшорном рынке, где юань торгуется более свободно, пара выросла на 0,5%, до 6,3485.

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