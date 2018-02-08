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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 8 февраля


Рынки
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:20 USDСША - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
2:50 JPYЯпония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)1,347 трлн йен0,797 трлн йен (факт)
3:01 GBPВеликобритания - Баланс цен на жилье от RICS (январь)8%8% (факт)
предв. CNYКитай - Объём экспорта (г/г) (январь)10,90%11,1% (факт)
предв. CNYКитай - Объём импорта (г/г) (январь)4,50%36,9% (факт)
предв. CNYКитай - Сальдо торгового баланса (USD) (январь)54,69 млрд юаней20,34 млрд юаней (факт)
10:00 EURГермания - Сальдо торгового баланса (декабрь)22,3 млрд евро20,4 млрд евро
11:45 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
12:00 AUDАвстралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
12:00 EURЕврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:50 USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
15:00 GBPВеликобритания - Отчет и письмо Банка Англии по инфляции
15:00 GBPВеликобритания - Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль)00
15:00 GBPВеликобритания - Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль)00
15:00 GBPВеликобритания - Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль)99
15:00 GBPВеликобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (февраль)435 млрд ф.ст.435 млрд ф.ст.
15:00 GBPВеликобритания - Решение MPC по процентной ставке (февраль)0,50%0,50%
16:00 USDСША - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
16:15 CADКанада - Объём строительства новых домов (январь)217 тыс211 тыс
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице230 тыс236 тыс
16:30 CADКанада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь)0,10%0,10%
17:00 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
20:45 CADКанада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 02.02)452,8 млрд долл (на 26.01)
 RUBГазпром - День инвестора /Лондон/
 RUBДИКСИ Групп - последний день подачи требования о выкупе акций для несогласных с делистингом с Московской биржи цена выкупа: 340 руб (ао)
 RUBТНС Энерго - закрытие реестра для участия в ВОСА (04.04.2018)
 RUBМРСК Урала - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
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