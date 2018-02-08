Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 8 февраля

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:20
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
|2:50
|JPY
|Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|1,347 трлн йен
|0,797 трлн йен (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (январь)
|8%
|8% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай - Объём экспорта (г/г) (январь)
|10,90%
|11,1% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай - Объём импорта (г/г) (январь)
|4,50%
|36,9% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (январь)
|54,69 млрд юаней
|20,34 млрд юаней (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|22,3 млрд евро
|20,4 млрд евро
|11:45
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|12:00
|AUD
|Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|12:00
|EUR
|Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:50
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|15:00
|GBP
|Великобритания - Отчет и письмо Банка Англии по инфляции
|15:00
|GBP
|Великобритания - Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания - Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания - Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (февраль)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания - Решение MPC по процентной ставке (февраль)
|0,50%
|0,50%
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|16:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (январь)
|217 тыс
|211 тыс
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|230 тыс
|236 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь)
|0,10%
|0,10%
|17:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|20:45
|CAD
|Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 02.02)
|452,8 млрд долл (на 26.01)
|RUB
|Газпром - День инвестора /Лондон/
|RUB
|ДИКСИ Групп - последний день подачи требования о выкупе акций для несогласных с делистингом с Московской биржи
|цена выкупа: 340 руб (ао)
|RUB
|ТНС Энерго - закрытие реестра для участия в ВОСА (04.04.2018)
|RUB
|МРСК Урала - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017