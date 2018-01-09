"Русгидро" размещает 3-летние евробонды в рублях, ориентир доходности 7,65-7,8%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует разместить в четверг трехлетние еврооблигации, номинированные в рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет 7,65-7,8%.

Компания 6-7 февраля провела в Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в рублях. По итогам road show, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги на 3-5 лет объемом 15-20 миллиардов рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк SBER КИБ" и "ВТБ Капитал".

Цель размещения - привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности.