Европейские биржи снижаются вслед за индексами США

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в четверг снижаются, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,77%, до 7223,5 пунктов, французский CAC 40 на 0,77%, до 5215,5 пункта, немецкий DAX - на 1,07%, до 12445,5 пункта.

Индексы США завершили торги среды в слабом минусе, что оказывает некоторое давление на европейские биржи, с учетом общего заметного снижения в начале недели, начавшегося в понедельник с США, где основные биржевые индексы обвалились на 3,8-4,6%.

"Инвесторам по всему миру сейчас трудно решить, покупать ли акции по низкой стоимости или остаться в стороне, пока не уляжется пыль", - приводит агентство Market Watch слова главного рыночного стратега FXTM Хусейна Сайеда (Hussein Sayed).

Вместе с тем участники рынка ожидают заседания Банка Англии, по итогам которого будет объявлено решение регулятора по ставке. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне в 0,5%. Регулятор также опубликует свой отчет об инфляции.