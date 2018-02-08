FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Европейские биржи снижаются вслед за индексами США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в четверг снижаются, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,77%, до 7223,5 пунктов, французский CAC 40 на 0,77%, до 5215,5 пункта, немецкий DAX - на 1,07%, до 12445,5 пункта.

Индексы США завершили торги среды в слабом минусе, что оказывает некоторое давление на европейские биржи, с учетом общего заметного снижения в начале недели, начавшегося в понедельник с США, где основные биржевые индексы обвалились на 3,8-4,6%.

"Инвесторам по всему миру сейчас трудно решить, покупать ли акции по низкой стоимости или остаться в стороне, пока не уляжется пыль", - приводит агентство Market Watch слова главного рыночного стратега FXTM Хусейна Сайеда (Hussein Sayed).

Вместе с тем участники рынка ожидают заседания Банка Англии, по итогам которого будет объявлено решение регулятора по ставке. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне в 0,5%. Регулятор также опубликует свой отчет об инфляции.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ