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Биржи АТР закрылись в основном ростом


Рынки / Индексы

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в плюсе, стабилизируясь после обвала в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43%, до 3262,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 1,18%, до 1734,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42%, до 30451,27 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2407,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5890,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 21890,86 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до 20,34 миллиарда долларов.

При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.

Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики, мнение который приводит агентство MarketWatch, сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали "затишье".

По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков. "Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов", - цитирует агентство мнение аналитиков организации.

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