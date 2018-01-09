Рынок акций РФ снижается вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается на дневных торгах в четверг вслед за нефтью и рублем, обновившими минимумы года.

Индекс Мосбиржи к 16.02 дешевел на 0,53%, до 2242,67 пункта, индекс РТС - на 2,03%, до 1217,33 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 27 копеек, до 57,88 рубля (ранее в четверг поднимался выше 58 рублей), курс евро - на 16 копеек, до 70,83 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent дешевел на 1%, до 64,89 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.

ИНДЕКСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Мировые цены на нефть снижаются, стоимость фьючерсов на Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые в этом году, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать прогнозы рекордного роста добычи этого сырья в США.

Внешний фон не располагает к покупкам, однако и не способствует боле агрессивным распродажам, считает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы - Мосбиржи и РТС - неравномерно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая слабость долларового индекса РТС обусловлена довольно масштабным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В целом же российский рубль и локальный фондовый рынок сегодня отыгрывают сильную вечернюю просадку фьючерсов на нефть", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции банка "Возрождение" растут против рынка (префы поднимаются на 5,85%, обыкновенные акции – на 3,2%), отыгрывая сообщение агентства Рейтер со ссылкой на два источника на рынке о том, что российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов ведет переговоры с основными владельцами банка - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевым - о покупке их доли.

Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка PSBR, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых.

После начала санации регулятор предписал Ананьевым сократить их долю в акционерном капитале "Возрождения" в течение 90 дней. При этом газета "Ведомости" в конце января писала, что бизнесмены, владевшие 52,7% "Возрождения" через компанию "Промсвязькапитал", с 18 декабря имеют право голоса только по 10% акций банка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Магнита" MGNT(2,12%), "Распадской" (1,82%), "Алросы" ALRS(1,63%), "Газпромнефти" (1,38%), "Полюса" (1,24%) и "М.Видео" (1,14%). Также среди лидеров роста – бумаги ТГК-2 (префы подскочили на 6,77%, обыкновенные акции – на 1,79%).

Среди российских отраслевых индексов наибольшие внутридневные потери несет индекс металлов и добычи MICEXM&M (-1,58%), что не совсем типично для акций экспортеров металлов в условиях ослабляющегося рубля, обращает внимание Манжос.

Таким образом, среди лидеров падения сегодня значатся бумаги ГМК "Норильский Никель" GMKN(-1,68%), "Северстали" CHMF(-1,9%), НЛМК (-1,96%), ММК (-1,09%), Polymetal (-1,32%).

"Возможно, мы наблюдаем разгрузку портфеля соответствующих акций одним или несколькими крупными участниками рынка", - комментирует он.

Акции "Газпрома" GAZP снижаются на 1,21%.

"Движение бумаг "Газпрома" будет отражать изменения в нефтяных котировках, так как все контракты компании привязаны к стоимости нефти. Сегодня в Лондоне также проходит день инвестора. Компания подтвердила, что в своей дивидендной политике не ожидает изменений до 2020 года и инвестпрограмма останется на том же уровне до 2020 года", - комментирует Алексей Голубых, трейдер "ВТБ Капитала".

Манжос считает, что акции "Газпрома" не сумели получить поддержки на фоне заявления зампреда правления эмитента Андрея Круглова о том, что компания изучала возможность выкупа собственных акций с рынка, но в ближайшие пару лет этому мешают масштабные инвестиции. "Это высказывание можно трактовать как утверждение о том, что выкупа акций "Газпрома" стоит ожидать не раньше, чем через два года", - говорит он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Риски углубления коррекции будут сохраняться до тех пор, пока мировые инвесторы остаются в напряжении, а нефть Brent торгуется ниже отметки 66. Если котировки "черного золота" не привлекут спрос и останутся вблизи минимумов, рубль останется под давлением, а значит, у РТС не будет шансов на восстановление", - считает Ковалев.

Индекс Мосбиржи проведет торговый день в пределах отметок 2230-2255 пунктов, прогнозирует Анна Кокорева из компании "Альпари".

"Нужно внимательно следить за промежуточной поддержкой, проходящей по нижней границе указанного коридора. При ее пробое продавцам будет открыта дорога к 2200 пунктов без дополнительных препятствий", - рекомендует аналитик.