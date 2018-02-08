Рубль снижается к доллару и евро, торгуясь на минимумах года к американской валюте

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Рубль днем снижается к доллару и евро, отыгрывая снижение рынка нефти в район 64,5 доллара за баррель Brent, отмечают эксперты.

Доллар обновил в четверг максимум года, забравшись выше 58 рублей.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 17.20 мск повышался на 15 копеек, до 57,76 рубля, курс евро - на 24 копейки, до 70,91 рубля. Ранее в четверг доллар поднимался до 58,07 рубля, что является максимальной отметкой с 26 декабря 2017 года.

РУБЛЬ НА МИНИМУМАХ ГОДА ПРОТИВ ДОЛЛАРА

Курс рубля к доллару и евро днем снижается на фоне негативной динамики мировых цен на нефть. "Черное золото" продолжает корректироваться вниз и опустилось ниже 65 долларов за баррель Brent впервые с декабря, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать прогнозы роста добычи этого сырья в США до рекордных уровней.

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) еще во вторник сообщило, что ожидает добычу нефти в США в 2018 году на уровне 10,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2019 году - на уровне 11,2 миллиона баррелей. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году - 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Ожидания снижения в пятницу Центробанком РФ ключевой ставки по меньшей мере на 0,5 процентных пункта также оказывают давление на курс рубля к основным резервным валютам.

Доллар днем обновил максимум года, поднявшись выше 57,89 рубля, затем попытался закрепиться выше 58 рублей, но потом сполз ниже этой ключевой отметки.

В итоге доллар и евро днем росли к рублю на 0,3%. Рублевая цена нефти остается ниже уровня 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Впрочем, на данный момент нельзя исключать того, что маятник на внутреннем валютном рынке зашел уже слишком далеко, следует из ожиданий некоторых аналитиков.

Инфляция в России в январе достигла рекордного минимума в 2,2%, что оказывает поддержку рынку ОФЗ и, соответственно, рублю, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"Рыночный курс пары USD/RUB 57,8 снова значительно превышает официальный курс, установленный ЦБ РФ. Сегодня разрыв между ними составляет 80 копеек. В связи с этим мы ожидаем, что экспортеры увеличат продажи валюты, что может к вечеру привести к снижению пары USD/RUB до 57,4", - добавил он.

Сезонно сильный текущий счет в экономике РФ в первом квартале и хороший спрос на российские активы позволят рублю не сильно отклониться от текущих уровней, рассуждает, в свою очередь, Евгений Кошелев из Росбанка.

Однако дальнейшая коррекция нефтяного рынка вниз, сопровождающаяся покупками валюты со стороны Минфина РФ, станет поводом для ослабления рубля к концу года до уровня 60 против доллара, предупреждает он.