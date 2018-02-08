Европейские индексы закрыли торги сильным снижением, следуя динамике бирж США

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги резким падением, реагируя на продолжающееся снижение бирж США и нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,49%, до 7170,69 пункта, французский CAC 40 - на 1,98%, до 5151,68 пункта, немецкий DAX - на 2,62%, до 12260,29 пункта.

На биржах США в четверг сохраняется заметная волатильность - американские индексы в ходе торгов снижаются на 2,2-2,5%. Сильные колебания индексов начались в понедельник, когда Dow Jones продемонстрировал максимальное падение с августа 2011 года на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС.

По мнению главного рыночного стратега FXTM Хусейна Сайеда (Hussein Sayed), слова которого приводит агентство Market Watch, большая часть крупных инвесторов предпочитает дождаться более спокойной обстановки для покупки акций. "Спекулянты могут извлечь какую-то выгоду из такого изменчивого рынка, но это не относится к долгосрочным инвесторам", - отметил аналитик.

Кроме того, европейские индексы отреагировали на снижение цен на нефть. Стоимость "черного золота" начала опускаться на прогнозах Минэнерго США о рекордном уровне добычи в стране в 2018 году, затем падение котировок усилилось после публикации данных о росте запасов нефти в США. На фоне удешевления нефти упали в цене акции европейских нефтедобытчиков. Так, стоимость бумаг Royal Dutch Shell опустилась по итогам торгов на 1,63%, BP - на 0,8%, Repsol - на 3,34%.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на итоги заседания Банка Англии. Регулятор в четверг принял решение сохранить основные параметры монетарной политики. Процентная ставка была подтверждена на уровне 0,5% годовых, а объем выкупа активов с рынка - в размере 435 миллиардов фунтов стерлингов. При этом британский ЦБ уточнил, что собирается повышать ставку быстрее, чем прогнозировалось в ноябре.