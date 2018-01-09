ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился под давлением внешнего негатива

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился под давлением внешнего негатива - падающей нефти и зарубежных рынков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,22% - до 2227,24 пункта, индекс РТС - на 2,56%, до 1210,69 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.13 мск рос на 65 копеек - до 58,26 рубля, курс евро - на 71 копейку - до 71,38 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent падает на 1,36% - до 64,62 доллара за баррель.

"Практически все мировые биржевые индексы сегодня снижались. Но это снижение уже не носило того панического характера, который мы наблюдали в начале недели. Большинство инвесторов и экспертов гадают, хватит ли у рынков сил снова продолжить рост, или стоит ждать дальнейшего падения (причем многие предрекают и полноценный обвал), что лишь добавляет волатильности внутри дня", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Тем временем, пытаясь нащупать более уверенную поддержку, индексы медленно, но уверенно продолжали сползать вниз, добавляет он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Яндекса" YNDX днем отыгрывали сообщение среды о том, что "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. На этом фоне акции "Яндекса" днем максимально поднималась на 2,2% и закрыли торги, поднявшись на 0,86% относительно уровня предыдущего закрытия.

В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 миллионов долларов. Стороны оценивают компанию более чем в 3,8 миллиарда долларов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Алросы" ALRS(2,86%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(2,16%), бумаги "Магнита" MGNT(2,12%), "Акрона" AKRN(1,66%), "Распадской" (1,54%), "Газпром GAZP нефти" (1,53%), обыкновенные акции "Ростелекома" RTKM(1,47%) и "М.Видео" (1,39%).

Также среди лидеров роста – бумаги ТГК-2 (префы – на 2,78%, обыкновенные акции - на 1,54%).

Среди лидеров падения - бумаги ГМК "Норильский Никель" GMKN(-1,4%), "Северсталь" CHMF(-1,54%), НЛМК (-2,09%), ТМК (-2,03%), Polymetal (-1,32%).

Также снизились акции "Роснефти" ROSN(-2,78%), "Энел Россия" (-2,75%), "Газпрома" (-2,7%) и префы "Татнефти" TATN(-2,4%).

"Менеджмент "Газпрома" заявил, что компания потенциально анализирует возможность выкупа акций с рынка, но пока идут пиковые инвестиции – это нереализуемо. Ожидается, что пиковые инвестиции сохранятся минимум в 2018-2019 годах – на позитив в виде выкупа акций миноритариям пока рассчитывать явно не стоит", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Уже в пятницу ситуация может измениться, поскольку состоится заседание Банка России по монетарной политике, полагает Ирина Рогова ГК Forex Club. "Если вспомнить, что инфляция снижается, есть вероятность, как минимум, услышать более мягкую риторику регулятора. Как максимум, увидеть очередное снижение ставки. И в этом случае индекс Мосбиржи получит поддержку", - комментирует он.

Индекс Мосбиржи до сих пор не пробил 2225 пунктов, нижнюю границу краткосрочного диапазона, поэтому цель на снижение в область 2200 пунктов незначительно откладывается, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". По ее прогнозу, на пятницу будет актуален все тот же "боковик" в пределах 2225-2265 пунктов. Для индекса РТС картина последовательно ухудшается – после пробоя уровня поддержки на отметке 1215 пунктов индикатору открыта дорога к 1200 пунктам, добавляет она.