АФК "Система" сменила главу Cosmos Group, управляющей гостиничным бизнесом

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Президентом Cosmos Group, управляющей гостиничным бизнесом АФК "Система" AFKS, назначен Кристиан Майер, ранее занимавший пост вице-президента по операционной деятельности этой компании, говорится в сообщении АФК.

"В новой должности Кристиан продолжит развитие компании на российском рынке путем увеличения количества номеров и расширения географии присутствия отелей в управлении", - говорится в сообщении. Майер вступил в должность президента Cosmos Group, сменив на этом посту Максима Хорошенкова, покинувшего компанию.

"Я рад возможности занять этот пост и уверен в большом потенциале управляющей гостиничной компании Cosmos Group на российском рынке. Я приложу все усилия для реализации стратегии, направленной на укрепление ее рыночных позиций и расширение географии присутствия отелей под управлением, в том числе под международными брендами", – приводятся в сообщении слова Майера.

Как отмечается в сообщении, Майер обладает более чем 25-летним опытом работы в гостиничном бизнесе, из которых 16 лет работает в России. На протяжении своей карьеры он работал в таких гостиничных компаниях, как Marriott International, InterContinental Hotels Group, Le Meridien Hotels & Resorts и The Rezidor Hotel Group в Германии, Англии и России.

В июне 2013 года Майер вступил в должность генерального директора управляющей компании RIMC CIS. В марте 2017 года после завершения сделки между АФК "Система" и фондом VIYM по покупке девяти отелей РГС присоединился к команде Cosmos Group, где до июля 2017 года занимал должность первого вице-президента.

Cosmos Group создана весной 2017 года, в ее функции входит менеджмент и девелопмент отелей, принадлежащих АФК "Система", а также оказание полного цикла гостиничных услуг внешним контрагентам. Портфолио компании включает 17 отелей в 14 городах России и за рубежом. Cosmos Group специализируется на управлении объектами под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также независимыми гостиницами разной ценовой категории и направленности. Планируется, что к 2021 году номерной фонд в управлении Cosmos Group увеличится с 3,7 тысячи до 9 тысяч номеров.