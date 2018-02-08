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Биткоин дорожает на фоне усиления его интеграции в глобальный финрынок


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) растет в цене вечером в четверг, так как растет приверженность к нему инвесторов, которые рассматривают биткоин в качестве рискового вложения для получения максимальной прибыли.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.51 мск биткоин рос на 1,71%, до 8,34 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта поднималась в цене на 4,32%, до 8,471 тысячи долларов, на Binance - на 6,04%, до 7,78 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 9,56%, до 8,3 тысячи долларов.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство Market Watch, в последне время наблюдается все большая интеграция биткоина в мировые финансовые рынки. Как предполагают эксперты, популярность биткоина среди институциональных инвесторов открыла путь к увеличению корреляции курса криптовалюты и других активов.

"Мы можем видеть, что соотношение биткоина и широкого рынка увеличилось. Институциональные инвесторы ищут высокие уровни риска и прибыли, а биткоин может представлять собой наиболее рискованное, но потенциально самое высокодоходное вложение", - поясняют аналитики. Таким образом, биткоин может стать основным барометром рисковых настроений для общих финансовых рынков, считают эксперты.

Тем временем, другие криптовалюты изменяются разнонаправленно. Ethereum дешевеет на 1,26%, до 816,79 доллара, Ripple - на 0,85%, до 0,768 доллара, Bitcoin Cash растет в цене на 29%, до 1312,7 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 395,29 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 8%.

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