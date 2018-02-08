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Биткоин может продолжить снижение в ближайшее время – эксперт


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в ближайшее время может продолжить снижение, а текущий рост – скорее, временный отскок вверх, считает руководитель по России и СНГ социальной сети для инвесторов eToro Георгий Вербицкий.

"В ближайшее время я думаю, что обратно (на прежние уровни – ред.) он не вернется", - сказал о биткоине эксперт на встрече с журналистами.

Биткоин продолжает дорожать в четверг, отыграв потерянные две тысячи долларов накануне. На бирже Bitfinex по состоянию на 22.50 мск биткоин рос на 4,41% - до 8,41 тысячи долларов тогда как на утренних торгах по московскому времени он подскакивал почти до 8,649 тысячи долларов. На бирже Kraken к текущему времени он поднимался на 2,49%, по данным портала CoinMarketCap биткоин рос на 2,19%

"Глобально были некоторые вещи, которые показывали, что в биткоине был элемент пузыря. Во-первых, многие покупали его, ориентируясь чисто на рост стоимости. Тем не менее, криптовалюты – это не пустышка, это такая же революция, как некогда было изобретение интернета. Сам по себе биткоин – это самая удачная реализация технологии блокчейн, обладающая параметрами, которые делают ее (технологию блокчейн) уникальной – это независимость, децентрализация", - сказал Вербицкий.

По его мнению, рост биткоина в долгосрочной перспективе возможен, но вряд ли он будет расти такими темпами, как в прошлом году.

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