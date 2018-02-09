Американские биржи вновь обвалились: DJIA на 4,2%, S&P на 3,8%, NASDAQ на 3,9%

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8% - 4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.

Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель потерял 1032 пункта (обрушение на 4,2%).