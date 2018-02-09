Американские биржи вновь обвалились: DJIA на 4,2%, S&P на 3,8%, NASDAQ на 3,9%

Добавлены подробности, данные об общем падении с начала недели (после третьего абзаца).

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8% - 4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.

Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ - на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 - на 181,13 пункта (6,6%).

В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч — до 236 тысяч.