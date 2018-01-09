ИНТЕРВЬЮ: Развитие блокчейна в Белоруссии приведет к появлению новых профессий - эксперт

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Развитие новых технологий, в частности блокчейна, в Белоруссии позволит колоссально изменить IT-сектор страны, ускорить развитие инноваций, что, в свою очередь, приведет к появлению новых профессий, заявил в интервью РИА Новости один из участников разработки президентского декрета по цифровой экономике, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу 28 марта.

"Технологии, не политика, самым сильным образом меняют наш мир. Очевидно, что развитие технологий сегодня происходит быстрее, чем когда-либо раньше. Благодаря роботизации и улучшению алгоритмов как минимум половина существующих сегодня профессий исчезнет в течение следующих 20 лет", - прокомментировал Прокопеня.

"Мировой ВВП за последние 30 лет существенно вырос, "топливом" для значительной части этого роста стало развитие интернета и многочисленные выгоды от разработки программного обеспечения. Мы верим, что мировой ВВП продолжит расти. И новые технологии окажутся главной движущей силой этого роста. Мы верим, что в будущем все компании будут IT-компаниями", - сказал бизнесмен.

ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основной экспериментальной площадкой для реализации проектов в рамках декрета определен "Парк высоких технологий" (ПВТ). Резиденты парка смогут реализовывать проекты в сфере биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, а также киберспорта.

По словам Прокопени, ПВТ предоставит резидентам льготы, которые позволят активно и без больших затрат реализовывать проекты. "Если компания хочет заниматься каким-либо из описанных в декрете бизнесов, она регистрирует юридическое лицо, подает документы парку, получает статус резидента - получает все указанные льготы, как и возможность работать по всему миру без каких-либо ограничений", - отметил он.

Основные льготы резидентам ПВТ включают в себя отмену виз для IT-инвесторов и разработчиков на срок до 180 дней пребывания в стране в течение года. Чтобы нанять зарубежного IT-специалиста, не потребуется никаких разрешений. Помимо этого, резидентов освободят от бюрократии: никаких требований по заключению контрактов с печатями, никакой физической корреспонденции, контроля за валютой, внешней торговлей – полное снятие всех препятствий, пояснил бизнесмен.

"Мы хотим, чтобы наши предприниматели были сфокусированы на правильных вещах – решении проблем реального мира и создании первоклассных продуктов мирового уровня. Мы не хотим, чтобы они тратили свое ценное время на бумажную волокиту", - подчеркнул Прокопеня.

Хотя ПВТ и предоставляет максимальные льготы своим резидентам, некоторую нагрузку должны будут взять на себя сами компании. Так, электроэнергию парк оплачивать не будет.

"Для обучения алгоритмов искусственного интеллекта часто требуется много электроэнергии. В будущем, я верю, что электроэнергия, которая освободится от майнинга, может быть использована для обучения алгоритмов искусственного интеллекта - на создание огромного количества новых продуктов, которые сделают нашу жизнь лучше. Затраты на электроэнергию резиденты ПВТ будут оплачивать сами. Сегодня в Белоруссии не самая дешевая электроэнергия, поэтому вряд ли она завтра может стать центром майнинга. Однако открытие АЭС может это изменить", - отметил бизнесмен.

То же самое касается инвестиций в развитие компаний. При этом Прокопеня не исключил появления в будущем новых венчурных фондов, которые смогут финансировать данные проекты. "Любое соглашение, заключенное резидентом ПВТ, может быть структурировано по зарубежному праву. Инвесторы будут иметь возможность структурировать отношения между акционерами белорусской IT-компании в соответствии с любым правом, которое пожелают", - рассказал он.

Помимо этого, несмотря на налоговые льготы, резиденты должны выплачивать 1% от своей выручки в администрацию парка. "Сегодня администрация ПВТ получает более 10 миллионов долларов в год - 1% от более чем 1 миллиарда долларов выручки. Эти деньги администрация парка планирует направлять как на финансирование университетов, подготавливающих IT-специалистов, так и на развитие IT-курсов. Сегодня знания - это новые деньги. Общество и экономика знаний - это то, как мы видим будущее в Белоруссии", - сообщил бизнесмен, добавив, что Белоруссия намерена активно увеличивать расходы на образование.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

По словам Прокопени, разработчики документа верят, что в будущем одной профессии на всю жизнь не будет. "Будет огромное количество карьер, и человек сможет за одну жизнь проживать много разных профессиональных историй. Очевидно, что образование является самым приоритетным направлением цифровой экономики, и без него ничего не будет", - заявил бизнесмен.

В связи с этим, по его мнению, в будущем наиболее востребованы будут люди, способные "быстро меняться и учиться". "Когда есть какая-то повторяющаяся операция, большое количество данных о ней, тогда алгоритмы искусственного интеллекта справляются с ней лучше людей. Однако когда речь идет о чем-то новом, требующим творческого подхода - люди гораздо сильнее машин", - отметил он.

Бизнесмен предполагает, что некоторые профессии и вовсе исчезнут в будущем. Среди них он выделил профессию водителя. "Движение на дорогах в будущем будет передано роботам, что очень сильно уменьшит количество пробок, уменьшит количество потребляемой энергии, все упростит, сделает движение более безопасным. Любые повторяющиеся операции проще всего заменить, автоматизировать", - поделился он своим мнением.

Прокопеня считает, что в будущем могут быть автоматизированы в том числе и сложные, на первый взгляд, профессии. "Автоматизировать работу младшего юриста Сбербанка SBER, который готовит иски, легче, чем уборщицы квартир, потому что надо понимать среду, где и что убирать, ведь все квартиры нестандартны", - отметил он.

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА БЛОКЧЕЙНА

Волна профессиональных изменений не пройдет мимо блокчейна, уверен бизнесмен. Развитие данной технологии, по его прогнозу, создаст множество новых профессий, прежде всего продукт-менеджеров и архитекторов. "Каждая новая технология создает новые измерения, позволяющие придумать огромное количество новых продуктов. Работа людей, которые будут этим заниматься, на мой взгляд, будет одной из самых интересных", - поделился он своим мнением.

Само развитие технологии блокчейна и его влияние на финансовый сектор бизнесмен сравнил с развитием интернета и его влиянием на медиа.

"Мне кажется очень подходящим сравнивать то, что сегодня происходит с блокчейном, с тем, что было 20 лет назад с интернетом. Так же, как интернет "взорвал" традиционные медиа, коммуникации и бизнес-процессы, так и блокчейн "взорвет" банковскую сферу, страхование, административные процедуры и многое другое. Блокчейн – это интернет 2.0 XXI века. Схожим образом могут измениться и другие области. 20 лет назад интернет был медленным и неудобным. Сегодняшние технологии блокчейн в этом смысле на него очень похожи. Однако, прошло 20 лет и разработчики решили большинство тех проблем, которые стояли перед интернетом. Я верю, что тоже самое произойдет и с блокчейном", - заявил он.

По словам Прокопени, на сегодняшний день ярко выраженной страны-лидера по разработкам в криптосфере нет, есть лишь много инициатив в Швейцарии, Гибралтаре, Сингапуре, России, Беларуси. Многие страны выбирают подход лицензирования, чтобы дать должную свободу стартапам из этого сектора. "Зарегулировать, убрать свободу, сделать что-то невозможным - это всегда легко. Однако дать свободу и создать сильного регулятора, как в Швейцарии, это всегда непростая задача для государства", - пояснил он.

"Если какая-то страна, в том числе и Россия, хочет преуспеть в регулировании применения блокчейн технологий, то, на мой взгляд, это прежде всего вопрос создания сильного и эффективного регулятора, который получит большие полномочия. Чрезмерное регулирование, ограничительные меры могут помешать развитию и сделают страну менее привлекательной, чем она могла бы быть", - считает он.