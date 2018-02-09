Биржи АТР вернулись к падению на 1-4% вслед за американскими рынками

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снова демонстрируют значительную негативную динамику вслед за биржами США после попыток стабилизации накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск японский индекс Nikkei 225 падал на 2,89%, до 21263,76 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рухнул на 4,11%, до 3127,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,64%, до 1688,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 3,33% - до 29436,73 пункта, корейский KOSPI - на 1,72%, до 2366,31 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,94%, до 5835,6 пункта.

Ключевым фактором, который уводит биржевые индексы Азии вниз в пятницу, являются возобновившиеся распродажи на американских рынках в четверг: по итогам торгов основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%.

"Коррекционная фаза на фондовых рынках может длиться весь февраль, и возможно, затронет март", - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости из Японии. Так, японский автопроизводитель Nissan Motor в четверг после закрытия торгов сообщил, что чистая прибыль по итогам третьего квартала текущего финансового года выросла в 2,3 раза в годовом выражении - до 301,6 миллиарда иен (2,8 миллиарда долларов), однако операционная прибыль снизилась вдвое - до 82,4 миллиарда иен (751,1 миллиона долларов). При этом аналитики ждали значения операционной прибыли на уровне 154,03 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов).

Кроме того, Nissan прогнозирует, что в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2018 года, операционная прибыль составит 565 миллиардов иен (5,2 миллиарда долларов), что на 80 миллиардов иен (730 миллионов долларов) меньше, чем ожидалось ранее. На этом фоне акции компании дешевеют на 4%.