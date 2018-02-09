FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Золото дорожает на фоне распродаж на фондовых рынках


Commodities / Рынки

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром после того, как возобновившиеся распродажи на мировых фондовых рынках способствовали увеличению спроса на более надежные активы, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.38 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4 доллара, или на 0,03% - до 1319,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,04% - до 16,33 доллара за унцию.

Инвесторы в пятницу предпочитают вкладывать средства в более надежные активы, среди которых находится золото, после того, как на мировых фондовых рынках возобновились распродажи.

По итогам четверга основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%. За ними в пятницу утром снижаются и биржи Азии в пределах до 4%.

"Золото получило определенную поддержку в качестве более надежного актива, поскольку инвесторы стараются обезопасить свои портфели от рыночной волатильности", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ