События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 3:30 AUD Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (декабрь) 1,6% -2,3% (факт) 3:30 AUD Австралия - Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике 4:30 CNY Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,3% 0,6% (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,8% 1,5% (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс цен производителей (г/г) (USD) (январь) 4,9% 4,3% (факт) 7:30 JPY Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,1% -0,2% (факт) 12:30 GBP Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,4% -0,9% 12:30 GBP Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь) 0,4% 0,3% 12:30 GBP Великобритания - Сальдо торгового баланса (декабрь) -12,23 млрд ф. ст. -11,5 млрд ф. ст. 12:30 GBP Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) -4,68 млрд ф. ст. -4,1 млрд ф. ст. 16:00 GBP Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,6% 16:30 CAD Канада - Изменение занятости (январь) 78,6 тыс -2 тыс 16:30 CAD Канада - Уровень безработицы (январь) 5,7% 5,8% 19:45 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа 21:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 765 23:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 31,7 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 734,6 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 207,3 тыс 23:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 172,8 тыс 23:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 13,2 тыс 23:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -114,7 тыс 23:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 23,7 тыс 23:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 148,7 тыс

Российские события