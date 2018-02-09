События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (декабрь)
|1,6%
|-2,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,3%
|0,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,8%
|1,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс цен производителей (г/г) (USD) (январь)
|4,9%
|4,3% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|1,1%
|-0,2% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,4%
|-0,9%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-12,23 млрд ф. ст.
|-11,5 млрд ф. ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь)
|-4,68 млрд ф. ст.
|-4,1 млрд ф. ст.
|16:00
|GBP
|Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,6%
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение занятости (январь)
|78,6 тыс
|-2 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Уровень безработицы (январь)
|5,7%
|5,8%
|19:45
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|765
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|31,7 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|734,6 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|207,3 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|172,8 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|13,2 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-114,7 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|23,7 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|148,7 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|12:30
|RUB
|ЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
|13:30
|RUB
|ЦБ - Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (февраль)
|7,75%
|7,5%
|RUB
|АК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за январь
|RUB
|Интер РАО ЕЭС - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
|RUB
|Росинтер Ресторантс Холдинг - ВОСА (реестр закрыт 17.01.2018, одобрение сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Транснефть - СД (об избрании председателя СД)
|RUB
|Банк Возрождение - СД (вопросы подготовки ВОСА)