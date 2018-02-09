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События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля


Рынки
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Жилищные кредиты (м/м) (декабрь)1,6% -2,3% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
4:30 CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,3%0,6% (факт)
4:30 CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)1,8%1,5% (факт)
4:30 CNYКитай - Индекс цен производителей (г/г) (USD) (январь)4,9%4,3% (факт)
7:30 JPYЯпония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,1% -0,2% (факт)
12:30 GBPВеликобритания - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)0,4%-0,9%
12:30 GBPВеликобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь)0,4%0,3%
12:30 GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса (декабрь) -12,23 млрд ф. ст. -11,5 млрд ф. ст.
12:30 GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) -4,68 млрд ф. ст. -4,1 млрд ф. ст.
16:00 GBPВеликобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/0,6%
16:30 CADКанада - Изменение занятости (январь)78,6 тыс -2 тыс
16:30 CADКанада - Уровень безработицы (январь)5,7%5,8%
19:45 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes765
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/31,7 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC734,6 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC207,3 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC172,8 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC13,2 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-114,7 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю23,7 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC148,7 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
12:30RUBЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
13:30RUBЦБ - Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (февраль)7,75%7,5%
RUBАК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за январь
RUBИнтер РАО ЕЭС - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
RUBРосинтер Ресторантс Холдинг - ВОСА (реестр закрыт 17.01.2018, одобрение сделки с заинтересованностью)
RUBТранснефть - СД (об избрании председателя СД)
RUBБанк Возрождение - СД (вопросы подготовки ВОСА)
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