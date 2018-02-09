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Рубль в начале дня растет в рамках коррекции


Рынки / Валюта

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в начале дня слегка прибавляет к доллару и стабилен к евро в рамках коррекции после ощутимого падения вечером в четверг, когда разворачивалась вторая волна обвала фондового рынка США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы снижался на 0,16 рубля, до 58,26 рубля, курс евро - на 0,06 рубля, до 71,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом курс доллара по итогам валютных торгов четверга вырос на 0,81 рубля, до 58,42 рубля, евро - на 0,84 рубля, до 71,51 рубля.

Стоимость нефти с утра пятницы колеблется около уровня 64 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС.

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