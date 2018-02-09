Рынок акций РФ открылся снижением вслед за биржами США, индекс РТС – ниже 1200

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов падает вслед за второй волной обвала американского рынка акций.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск пятницы снижался на 0,9% - до 2207 пунктов, индекс РТС - на 1,3% - до 1195 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС растерял почти весь рост текущего года.

Стоимость нефти с утра колеблется около уровня 64 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга вновь упали - теперь на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.