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Акции ТМК теряют более 4% на фоне переноса IPO американской "дочки"


Рынки / Акции

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Акции ТМК торгуются хуже рынка на фоне переноса IPO акций американской "дочки" трубной компании, свидетельствуют данные торгов.

Так, к 10:14 мск акции ТМК дешевели на 4,5%, индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,9%.

Американская дочка ТМК IPSCO Tubulars в четверг вечером объявила об переносе первичного размещения акций (IPO) из-за "плохих рыночных условий".

"Хотя мы получили значительный интерес со стороны потенциальных инвесторов, сохраняющаяся рыночная и экономическая волатильность не являются оптимальными условиями для IPO", - приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора Ipsco Петра Галицына.

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