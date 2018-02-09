Рынок акций Японии завершил худшую неделю за два года

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс показал свой худший недельный результат за два года, потеряв на этой неделе более 2000 пунктов за три из пяти торговых сессий, сообщает Dow Jones. В результате, снижение индекса от его максимума 23 января достигло 11,4%.

Как считает Тисато Хаганума, главный аналитик-стратег по акциям в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, в ближайшие дни рынок могут ожидать еще боле трудные сессии, однако затем ситуация вновь улучшится.

"Это может продолжаться одну или две недели, но затем рынки в Токио возобновят рост", – отметил он. Он ожидает, что рынку окажут поддержку высокие корпоративные финрезультаты, но это произойдет только после того, как инвесторы сумеют вновь сфокусироваться на фундаментальных факторах.

Все секции индекса Topix завершили торги на отрицательной территории, при этом лидерами снижения стали бумаги нефтяного, угольного и горнодобывающего секторов. Индекс Nikkei в преддверии длинных выходных снизился на 508,24 пункта, или 2,3%, до 21382,62 пункта. В понедельник рынки в Японии будут закрыты.