Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне, кроме "Магнита"

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) почти сплошь в минусе, дорожают лишь расписки "Магнита" MGNT, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,97%, до 5,58 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,08%, до 62,89 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,08%, до 131,9 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP уменьшалась на 1,6% - до 4,61 доллара, "Газпром нефти" - на 0,31%, до 24,24 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 0,57%, до 1,76 доллара, Сбербанка SBER - на 2,7%, до 18 долларов. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,6%, до 20,78 доллара.

Бумаги "Норникеля" опускались в цене на 1,17% - до 19,02 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,33%, до 15,56 доллара. Цена расписок НЛМК снижалась на 1,59% - до 24,42 доллара.

Бумаги "Магнита" дорожали на 2,04%, до 19,93 доллара, "Ленты" - снижались в стоимости на 2,65%, до 6,62 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS также дешевели - на 1,58%, до 3,99 доллара.