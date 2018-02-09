Рубль усилил рост после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рубль усилил рост на фоне принятого ранее в пятницу относительно осторожного решения Банка России снизить ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, в то время как некоторые аналитики ожидали снижения сразу на 0,5 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.40 мск снижался на 48 копеек, до 57,94 рубля, курс евро - на 45 копеек, до 71,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, на решении регулятора рубль прибавил к основным резервным валютам еще 20-30 копеек по сравнению с ситуацией начала дня.

Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых. При этом регулятор отметил, что риски отклонения годовой инфляции в РФ вверх от 4% в 2019-2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз, что дает сигнал о необходимости осторожности ЦБ в вопросе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.